Контейнеровоз Ever Given уже почти месяц не может выбраться из Суэцкого канала
Гигантский контейнеровоз Ever Given, 23 марта застрявший в Суэцком канале и заблокировавший движение по нему, до сих пор находится в Большом Горьком озере, которое соединяет северную и южную части канала.
Об этом свидетельствуют данные портала для отслеживания движения судов MarineTraffic.
Между тем тайваньская судоходная корпорация Evergreen Marine, которой принадлежит корабль, рассматривает возможность выгрузки контейнеров с его борта. В заявлении, размещенном на ее сайте, Evergreen сообщила, что "изучает возможность отдельного от судна распоряжения грузом на борту".
В заявлении также говорится, что администрация Суэцкого канала требует от судовладельца $916 миллионов для покрытия убытков, связанных с посадкой судна на мель. Сумма иска включает $300 миллионов вознаграждения за спасение контейнеровоза и $300 миллионов компенсации за репутационный ущерб.
В заявлении сказано, что претензии администрации по большей части не подтверждаются документами и не имеют подробного обоснования.
Судно застряло в Большом Горьком озере
Как писала "Страна", контейнеровоз сняли с мели 29 марта.
Мы также сообщали, что 13 апреля Египет арестовал судно Ever Given.