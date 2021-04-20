Гигантский контейнеровоз Ever Given, 23 марта застрявший в Суэцком канале и заблокировавший движение по нему, до сих пор находится в Большом Горьком озере, которое соединяет северную и южную части канала.

Об этом свидетельствуют данные портала для отслеживания движения судов MarineTraffic.

Между тем тайваньская судоходная корпорация Evergreen Marine, которой принадлежит корабль, рассматривает возможность выгрузки контейнеров с его борта. В заявлении, размещенном на ее сайте, Evergreen сообщила, что "изучает возможность отдельного от судна распоряжения грузом на борту".

В заявлении также говорится, что администрация Суэцкого канала требует от судовладельца $916 миллионов для покрытия убытков, связанных с посадкой судна на мель. Сумма иска включает $300 миллионов вознаграждения за спасение контейнеровоза и $300 миллионов компенсации за репутационный ущерб.

В заявлении сказано, что претензии администрации по большей части не подтверждаются документами и не имеют подробного обоснования.

Судно застряло в Большом Горьком озере

Как писала "Страна", контейнеровоз сняли с мели 29 марта.

Мы также сообщали, что 13 апреля Египет арестовал судно Ever Given.