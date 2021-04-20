Ряд народных депутатов из фракции "Слуга народа", а также нардеп из группы "Доверие", зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, которым предлагается ввести административное наказание для родителей малолетних детей, которые создают препятствия для дорожного движения, в виде 850 гривен или общественных работ до 50 часов.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте украинского парламента.

Нардепы предлагают дополнить статью 139 Кодекса об административных нарушениях данными нормами.

За создание препятствий для дорожного движения несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет депутаты предлагают наказывать родителей или лиц, которые осуществляют над ними опеку, штрафом в размере 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 грн) или общественными работами на срок от 30 до 40 часов.

В случае создания препятствий для движения транспорта малолетним ребенком предлагается предусмотреть штраф в размере 50 необлагаемых минимумов (850 грн) или общественными работами на срок от 40 до 50 часов.

Напомним, недавно Рада приняла во втором чтении законопроект о предоставлении отцам возможности брать отпуск до трех лет при рождении ребенка.

До этого парламент поддержал отмену отправления постановлений о нарушениях для водителей, если штраф уже уплачен.