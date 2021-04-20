Народный депутат от "Слуги Народа" Евгений Шевченко, который сегодня, 20 апреля, в Беларуси встретился срезидентом Беларуси Александром Лукашенко, вернулся в Украину.

"На встречу меня пригласил лично президент Беларуси Александр Лукашенко. Он обратил на меня внимание, когда я вывесил флаг Беларуси в украинском парламенте. Со мной связались представители посольства Беларуси и мы договорились о встрече.

Вообще, каждый народный депутат имеет право встречаться с другими политиками, это и есть политика. Я же не зашкварщик какой-то, вечеринки не устраиваю, проституток не заказываю. То что я делаю и есть настоящая политика.

Цель визита была ознакомительной. Также я хотел наладить межпарламентские контакты так как сейчас практически все связи прерваны.

В Украине очень много людей, которые нуждаются в пересадке органов, только за 2020 год, посредством посольства Беларуси было прооперированы 628 человек, этого мало, чтобы налаживать связь с Беларусью? 1000 спасённых жизней, этого мало, чтобы съездить к президенту Беларуси?" - сказал нардеп.

Также Шевченко прокомментировал заявление партии про то, что он не согласовывал свой визит в Беларусь.

"Я докладывал руководству фракции о своей поездке в Минск и то, что я буду встречаться с Лукашенко. Касательно возможного моего исключения из фракции. Я совсем не держусь за фракцию и не боюсь исключения из нее. Сколько уже можно об этом говорить,- заявил Шевченко.

Также парламентарий заявил, что Лукашенко передал некоторые слова президенту Украины Владимиру Зеленскому, но озвучивать их не стал.

"Это были очень тёплые и позитивные слова, но я о них скажу лично Президенту", - заявил Шевченко.

Также Шевченко прокомментировал заявление его партии о том, что он не согласовывал с ней свой визит в Беларусь.

"Я докладывал руководству фракции о своей поездке в Минск и то, что я буду встречаться с Лукашенко. Касательно возможного моего исключения из фракции. Я совсем не держусь за фракцию и не боюсь исключения из нее. Сколько уже можно об этом говорить!" - заявил Шевченко.

Также парламентарий сказал, что Лукашенко передал несколько слов президенту Украины Владимиру Зеленскому, но озвучивать их не стал.

"Это были очень тёплые и позитивные слова, но я о них скажу лично президенту", - сообщил Шевченко.

Ранее "Страна" подробно освещала визит депутата в Минск.

Мы также приводили видеозапись приема Шевченко у Лукашенко.