В течение года из-за эпидемической ситуации в Украине многие школы объявляли чрезвычайные ситуации и продлевали каникулы, при этом ученики должны обучаться не менее 175 дней в году. В связи с этим некоторые школы могут продлить учебный год на месяц.

Об этом начальник главного управления школьного образования МОН Юрий Кононенко сказал в эфире "Украина 24".

"В Украине сложилась такая традиция, все почему-то думают, что учебный год должен закончиться 25 мая, а для выпускных классов 30 мая. На самом деле это не так. И учитывая ситуацию, которая у нас была и сейчас продолжается, все зависит от учебных заведений. Эти 175 дней, обязательные для учебы, должны быть использованы учебными учреждениями, и каждая школа сама решает этот вопрос", - сказал Кононеко.

По его словам, некоторые школы проводили дистанционное обучение, которое шло по плану. Но другие учебные заведения, в частности в западных регионах Украины, объявляли ЧС и продлевали каникулы, вероятно у них будет необходимость продлить обучение в июне.

"Это может касаться и других регионов. Решение об этом является прерогативой школы, это решает руководство", - уточнил глава управления школьного образования МОН.

Напомним, в школах Печерского района Киева объявили о продлении карантина до мая.

Также мы писали, что в Киеве могут изменить график обучения для выпускных классов школы и завершить программу в апреле.