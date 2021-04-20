В субботу полиция Чехии заявила, что подозреваемые во взрыве военных складов в 2014 году сотрудники ГРУ проникли в страну по паспортам, выданным Молдовой и Таджикистаном. В Молдове заверили, что не выдавали паспорт россиянину Александру Петрову на имя гражданина страны Николая Попа.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Агентства государственных услуг Молдовы, которое занимается оформлением подобных документов.

По данным чешской полиции Александр Петров и Руслан Боширов использовали разные личности во время пребывания в Чехии. В частности, они использовали российские паспорта с этими фамилиями, а затем молдавский паспорт на имя Николая Попа и паспорт Таджикистана на имя Руслана Табарова.

"В контексте опубликованной информации о паспорте гражданина Республики Молдова, выданном на имя Николая Попа, родившегося 18.07.1979 г., Агентство государственных услуг сообщает: лицо с указанными идентификационными данными не зарегистрировано в Государственном регистре населения Республики Молдова", - заверили в Молдове.

Также в ведомстве добавили, что паспорт гражданина Республики Молдова с номером A3194368 выдан на имя другого лица, но его имя не назвали, так как более подробная информация является разглашением персональных данных.

Как писала "Страна", Чехия пообещала рассекретить материалы дела о взрыве на складе боеприпасов во Врбетице семь лет назад.

Между тем чешские СМИ назвали еще двух подозреваемых во взрыве - тоже русских.