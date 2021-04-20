Популярная среди туристов Черногория объявила об открытии границ для граждан Украины.

Об этом написал в своем Твиттер-аккаунте министр финансов и социальной защиты Черногории Милойко Спаич.

Также ограничения снимаются еще для нескольких стран бывшего соцлагеря.

"Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021 для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР тестирование", - говорится в записи.

Правда, когда именно будут отменены ограничения, министр не уточнил.

Как писала "Страна", в середине марта Черногория ввела из-за коронавируса локдаун во всех крупных городах. Однако в апреле местные чиновники стали заявлять о том, что туристический сезон откроется в любом случае.

Мы также сообщали, что с 14 мая Греция откроется для въезда украинцев.