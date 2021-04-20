Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что сегодняшнее заседание подгруппы по безопасности в ТКГ, на котором обсуждались меры по прекращению огня на Донбассе, стало "сенсацией".

Об этом он сказал в комментарии "Стране".

"Вчера политические советники договорились о том, что вопрос безопасности превыше всего, и только после этого будем обсуждать кластеры. Сегодняшние переговоры стали логичным развитием этой позиции. Стороны предложили свои дополнения к уже существующим дополнительным мерам, принятым 22 июля 2020 года, по соблюдению режима прекращения огня. С тем, чтобы верификация (проверка фактов нарушения режима прекращения огня и привлечение к ответственности) была доказательной, а не на уровне заявлений сторон, которые часто являются элементами информационной войны. Типичный случай - гибель мальчика в Донецкой области. Российская сторона заявила, что он погиб от украинского беспилотника, ОБСЕ приехала только на третьи сутки, там уже все зачищено. Все стороны уже друг друга голословно обвинили, а конструктива нет. Чтобы такого не происходило, Украина предложила свой вариант: сделать главной по верификации ОБСЕ с документальными подтверждениями фактов нарушений режима прекращения огня. И чтобы после верификации ОБСЕ стороны уже подавали свои официальные заявления", - сообщил Арестович.

За основу был взят украинский документ (Дополнения к действующей редакции мер по прекращению огня на Донбассе), в который вносились правки. Арестович уточнил, что на сегодняшней встрече стороны прошлись по документу попунктно и рассмотрели его до конца.

"У россиян были свои предложения. Мы вносили правки в наш документ. И прошлись по каждому пункту до конца документа - я такого вообще не помню за полгода моей работы в ТКГ. Обычно "вязли" на втором абзаце. А сегодня очень конструктивно поработали. Россияне, конечно, заявили, что есть принципиальные несогласия. Но чего не было: они не требовали никаких совместных патрулей - мы на это не пойдем, и они от этого ушли. Мы прошли первое чтение полностью. Для меня это сенсация в хорошем смысле слова", - добавил советник главы украинской делегации в ТКГ.

До конца этой недели должно состояться еще одно заседание подгруппы по безопасности, где документ рассмотрят во втором чтении. И если он будет согласован, Арестович надеется, что к заседанию ТКГ 28 апреля дополнительные меры по прекращению огня на Донбассе будут полностью готовы и утверждены на встрече контактной группы.

"Тогда на Донбассе должно стать "тише", - заверил Арестович.

Советник главы украинской делегации также прокомментировал реакцию т.н. "ДНР" на встречу - представители "республик" заявили, что "ни по одному из принципиальных моментов договориться не удалось".

"Они всегда так заявляют, когда им не удалось добиться 100% поддержки их предложений. Но почему тогда они согласились дискутировать украинский вариант? Раз согласились, значит, наш документ им в качестве основы подошел. А кроме того, представители т.н. "ДНР" не должны забывать, что никакой "ДНР" для Украины не существует: они являются приглашенными экспертами, а сторонами ТКГ являются Украина, Россия и ОБСЕ. Мнение представителей т.н. "ДНР" важно как мнение экспертов - не более того. Решения принимает РФ и Украина. Мы внимательно их выслушали, согласовали документ в первом чтении. Если у российской стороны есть принципиальные возражения, они могут их выразить во втором чтении", - уточнил Алексей Арестович.

Напомним, в понедельник, 19 апреля, состоялась встреча советников глав Нормандской четверки, в ходе которой стороны должны были обсудить "кластеры" выполнения Минских соглашений. Однако никакого конкретного решения по "кластерам" принято не было.

Советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что вопрос "кластеров" обсуждать бессмысленно до достижения договоренностей касательно прекращения огня на Донбассе.

В свою очередь представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш рассказал, что реального прогресса в ходе сегодняшнего заседаниия рабочей подгруппы по безопасности стороны не достигли.