В администрации президента США Джо Байдена разработали военного варианты снабжения Украины, в случае если российские войска решат напасть. Вашингтон также рассматривает возможность введения новых экономических санкций против РФ.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По словам источника, помощь от Вашингтона для Украины будет включать в себя противотанковые, противокорабельные и зенитные системы. В Белом доме рассматривают и возможность ввести новые санкции против РФ.

Такие варианты были разработаны после того, как были получены спутниковые снимки от компании Maxar Technologies. Фотографии были сделаны в период с 27 марта по 16 апреля и они доказывают наращивание военного присутствия РФ на границах с Украиной.

На кадрах видно истребители Су-30 на авиабазе в Крыму, согласно информации издания, еще в марте их там не было. Помимо этого, в регионе разместились Су-34, Су-30, Су-27, Су-25 и Су-24.

По мнению властей США на данный момент возле границы с Украиной находится до 80 тысяч военных РФ, что почти вдвое больше, чем месяцем ранее. Согласно мнению экспертов, наращивание военной мощи может быть способом заставить Украину возобновить подачу воды в Крым, однако другие эксперты считают, что Россия готовится к наступлению.

Напомним, Пентагон призвал Россию объяснить свои намерения и прекратить провокации на границе с Украиной.

Также мы писали, что в Евросоюзе назвали развертывание российский войск возле границы с Украиной самым крупным в истории.