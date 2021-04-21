Сегодня исполняется ровно два года, как Владимир Зеленский выиграл второй тур выборов президента.

Голосование состоялось 21 апреля 2019 года. И, хотя официальные его результаты ЦИК, как водится, объявил спустя несколько дней - все было понятно уже по экзитполам: Зе набирал более 70% голосов.

Да и его конкурент Петр Порошенко сразу после закрытия участков поздравил Зеленского с победой.

Вечером того же триумфального дня новоизбранный президент дал брифинг в своем штабе. Где озвучил более-менее конкретные планы на ближайшие месяцы.

Это был уже не предвыборный пиар, а слова в общем-то главы государства - пусть еще и не приведенного к присяге. "Страна" вспомнила, что пообещал украинцам Зеленский в день своего избрания президентом. И как он, спустя два года, эти обещания исполнил.

Полное видео с брифинга смотрите в конце этого сюжета

Переезд с Банковой

Одним из первых обязательств, которые взял на себя Зеленский, стал переезд из центра города и организация президентского офиса где-то на периферии.

"Мы не хотим быть в этой администрации, это правда. Я не знаю, что это будет за место. Оно должно быть открытым. Как вам это место? (Зеленский давал брифинг в КВЦ "Парковый" - Ред.) - Маленькое? Так мы очень хотим сократить администрацию президента", - сказал Зеленский.

Стоит ли говорить, что воз, точнее Офис президента и ныне там - на улице Банковой, 1.

"Страна" детально разбиралась, почему Зеленский и его соратники решили не переезжать. Если кратко, то все предложенные варианты - Украинский дом и КВЦ Парковый - отягощались массой тяжело решаемых юридических и финансовых вопросов.

Причем вариант работать где-то на окраине, который выдвигался изначально, вообще, как видим не рассматривался.

Кроме того, Банковая была лучше предназначена для президентской работы и безопасности. Что, впрочем, было и так понятно. Но Зеленского за язык никто не тянул обещать то, чего не смог в итоге сделать.

Снизил, а потом раздул штат Офиса президента

Похожая судьба у процитированного выше обещания - снизить численность работников президентского офиса. Причем здесь Зеленский пошел четко по пути Петра Порошенко.

Тот, когда пришел к власти, сразу сократил штаты Администрации президента с 559 до 416 человек. Но уже через год довел до 428 кадровых единиц. Примерно такое количество и продержалось до ухода Порошенко.

Зеленский и Богдан реорганизовали АП в Офис президента. И уже летом 2019 года провели масштабное сокращение штатов - до 142 работников.

Правда, уже прошлой осенью новый глава Офиса Андрей Ермак заявил, что сейчас под его началом работает 419 человек. То есть даже больше, чем у Порошенко в 2014 году.

"На сегодняшний день численность сотрудников Офиса Президента Украины самая низкая за последние 10 лет", - отрапортовал тогда Ермак.

"Чтобы не было кортежей"

Еще один вопрос, связанный с переездом Зе на окраину - это нежелание создавать пробки в Киеве. А для этого, по мнению Зеленского, надо было убрать с улиц президентский кортеж.

"Я хотел бы, чтобы не было трафика в Киеве. Поэтому я хотел бы найти такое место (для Офиса президента, - Ред.) в Киеве, а может под Киевом, чтобы не было каких-то кортежей. Я хочу в целом избавиться от кортежей", - заявил он во время пост-выборного брифинга.

Это обещание Зеленский не только не выполнил, а даже наоборот. Сначала в его сопровождении было пять машин. Уже через месяц - в июне - их стало шесть.

А через год журналисты насчитали в кортеже президента, с которым он приехал в Черниговскую область, сразу 14 автомобилей. Впрочем, для Киева Зеленский продолжил передвигаться на "лайт-версии" кортежа - с 5-6 автомобилями.

Причем нередко превышая скорость - например, до 123 километров в час по городу.

Также превышает скорость супруга президента.

Обещал не брать людей из старой команды

На вопрос журналистов, что будет с генпрокурором Юрием Луценко, Зеленский ответил, что ему и другим "папередникам" с Зе-командой не по дороге.

"Луценко - это старая команда. Мы будем назначать новых людей. И это касается не только господина Луценко", - пообещал избранный президент.

И касаемо Луценко свое обещание он сдержал. Но оставил человека, который куда дольше сидит на своей должности и занял ее еще до президентства Порошенко - Арсена Авакова. Он сменил уже два Кабмина при Зеленском.

То есть в его случае обещание "назначать новых людей" почему-то споткнулось. Хотя МВД - это ключевой орган власти в стране.

Впрочем, при Зеленском достаточно радикально обновили кадровый состав - как в правящей фракции, так и в правительстве. Правда, на качестве управления страной это сказалось скорее отрицательно. В парламент и правительство массово вошли люди, не имеющие часто ни малейшего понятия о том, чем они занимались.

Поэтому именно это обещание, будучи выполненным, скорее принесло больше вреда, чем пользы.

Прекратить огонь на Донбассе

На брифинге Зеленский пообещал прекратить огонь на Донбассе, пройдя до конца Минский процесс.

"Мы будем действовать в любом случае в Нормандском формате. Будем продолжать Минский процесс. Мы будем его перезагружать. Я думаю, что у нас будут замены кадровые. В любом случае, мы будем продолжать именно минское направление и идти до конца ради того, чтобы прекратить огонь.

Потому что это самое главное для нас - вернуть наших парней живыми. Для нас задача №1 - вернуть всех заключенных, всех военных заключенных, наших моряков. Это наша первая задача...Я общался с матерями наших моряков и сделаю все, чтобы их вернуть. Я не могу вам обещать, но я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой".

И на первых порах состоялись действительно масштабные обмены пленными, состоялась гуманитарная разрядка. Однако дальше начался сплошной тупик. Зеленский и его люди отказывались - как и Порошенко - выполнять политическую часть Минских соглашений.

Что в итоге привело к еще большему обострению на Донбассе, чем было в последние годы при Порошенко. Люди стали гибнуть десятками. А в Киеве при этом говорят, что им нужен уже не Минск-2, а некие другие соглашения.

Такая политика уже поставила ситуацию на грань большой войны, которая может случиться в любой момент. То есть через два года произошло совсем обратное тому, что обещал Зеленский. И на момент его избрания ситуация на Донбассе была куда спокойнее, чем сейчас.

"Будем делать информационную войну"

На пресс-конференции Зеленский заявил, что его команда начнет "информационную войну" за умы людей, которые живут на неподконтрольных территориях.

"Приглашаем всех журналистов. Мы будем делать очень мощную информационную войну касаемо завершения огня на Донбассе... Это будет в ближайшее время. Мы будем с вами разговаривать не полчаса, не час, мы вам расскажем наш план действий, в ближайшее время мы сообщим всем. Всех наших украинских журналистов и всех наших блогеров... у нас есть план действий. Я думаю, что мы нашей предвыборной компанией всем показали, что мы можем делать, какая у нас очень сильная команда молодая. И есть очень креативные идеи", - говорил Зе.

В итоге креативные идеи выродились в создание телеканала "Дом", который вещает для жителей неподконтрольных территорий.

И здесь к "сильной молодой команде" возникли серьезные вопросы. На выходе получился совершенно пропагандистский продукт с "чернухой" в отношении неподконтрольных территорий и восхвалениями украинской власти.

А с недавних пор "Дом" стал прямым рупором Офиса президента: туда каждую неделю приходит пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель и описывает достижения гаранта на разных полюсах его работы.

Единственное, что хоть как-то связывает "Дом" и жителей неподконтрольных территорий - это русский язык вещания. Но даже это не спасает: у телеканала мизерные просмотры.

Впрочем, тут проблема не в самом канале. А в целостном подходе Зе-команды к жителям "ЛДНР" и Крыма. Дискриминационная политика в их отношении почти не изменилась по сравнению с предыдущими временами. Более того, в разработке - целый пакет законопроектов, которые грозят местному населению поражением в правах в случае возвращения Украины.

Поэтому, собственно, и доверие на неподконтрольных территориях к Зеленскому нет.

Не исключал, что Порошенко получит должность

Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что экс-президент предлагал ему свою помощь и совет. И не исключил, что Порошенко может вернуться во власть - уже в команде Зеленского.

"Господин Порошенко предложил мне свою помощь. И если она мне понадобиться, обязательно я ему позвоню. Почему нет? Человека, у кого такой большой статус "президент Украины" мне кажется, что ту помощь, которую он мне предложил, он сказал "Я готов всегда помочь советом", мне кажется это действительно серьезная помощь, и я готов обратиться к Петру Алексеевичу, когда мне понадобиться помощь. Почему нет?

Вы хотите, чтобы я его кем-то назначил? Тогда я обращусь к обществу, и если общество мне скажет, что они хотят видеть Петра Алексеевича Порошенко на том или ином посту, может быть. Я не знаю. Это не сегодняшнее кадровое решение. Давайте попробуем новыми силами все-таки что-то сделать. Попробуем", - сказал Зе.

Здесь интересны не столько суть заявления, сколько примирительные нотки Зеленского в адрес человека, которому он еще два дня назад, на дебатах, обещал "приговор".

По итогу никакого приговора не случилось: дела, открытые на Петра Алексеевича и его соратников, закрывались или просто не расследовались. А сам экс-гарант сегодня всерьез мечтает о кресле премьера.

И все это время он периодически "загоняет за красные линии" нового президента Украины - силами нескольких сотен уличных "активистов", которых Зеленский так и не смог лишить статуса "неприкасаемых".