Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несколько месяцев назад пытался связаться по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым, однако на его запрос о встрече не отреагировали. На это в МИД РФ посоветовали Кулебе звонить в Донецк и Луганск.

О звонке украинский чиновник рассказал на онлайн-брифинге для иностранных журналистов.

Отсутствие реакции Москвы Кулеба считает одной из причин того, что между двумя странами не ведутся переговоры.

"Мой президент (Владимир Зеленский - Ред.) просил звонка с президентом Путиным, но мы не нашли отклика из Москвы. Я просил звонка у министра Лаврова несколько месяцев назад, и тот не перезвонил", - сказал Кулеба.

Источник агентства РИА Новости объяснил, почему Лавров не ответил на телефонный звонок украинского коллеги. По его словам, Лаврова тогда не было в Москве.

"Это еще в сентябре было. Министра не было в Москве, а вопрос, по которому он звонил, не касался двусторонних отношений. Он относился к компетенции контактной группы по урегулированию в Донбассе и отношений Киева с Донецком и Луганском", - сказал собеседник агентства.

По его словам, тема должна обсуждаться украинским МИДом не с Москвой, а с "ДНР" и "ЛНР", в частности, с представителями "республик" Владиславом Дейнего и Натальей Никоноровой.

"Их номера должны быть у него в мобильном в первую очередь", - считает источник.

Ранее "Страна" приводила рассказ Зеленского, как он безуспешно звонил Путину.

Мы также цитировали заявление представителей "ДНР" о том, что на сегодняшних переговорах в подгруппе по вопросам безопасности в ТКГ ни по одному из принципиальных моментов договориться не удалось.