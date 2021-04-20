Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не собирается возвращать ядерный статус и нарушать Будапештский меморандум. А слова посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что стране стоит подумать о ядерном статусе означают лишь попытки государства обеспечить свою безопасность.

Об этом глава МИД Украины сказал в ходе пресс-конференции во вторник, 20 апреля.

"С 1994 года Украина никогда не нарушала и не обозначала своего намерения нарушить обязательство, которые мы взяли в 1994 году, и восстановить наш ядерный арсенал. Что касается интервью нашего посла в Германии - его слова нельзя вырывать из контекста", - заявил Кулеба.

Кроме того министр сказал, что Мельник хотел объяснить, что Украина пытается обеспечить свою безопасность в сложившихся условиях, "но это не намерение Украины отклониться от обязательств, которые она взяла на себя в 1994 году".

Напомним, Мельник призвал западные страны помочь Украине в борьбе с военной эскалацией на границе с Россией. И предложил "подумать о ядерном статусе".

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