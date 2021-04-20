По версии чешских правоохранителей, ко взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице, произошедшим в 2014 году, могли быть причастны не только российские разведчики Александр Петров и Руслан Боширов, но и еще два человека - специалист по ядам и взрывотехнике Сергей Федотов, а также человек с фамилией Калинин.

Об этом сообщает чешское издание Seznam Zpravy.

"Источники редакции сообщили, что одним из членов команды во Врбетицах был Сергей Федотов, который, по данным чешских следственных органов, является специалистом по ядам и взрывотехнике. По версии следствия, именно он должен был собрать взрывное устройство, использованное при взрыве склада боеприпасов в Врбетицах", - пишет издание.

По данным журналистов, еще одним фигурантом преступной группы был человек с фамилией Калинин. При этом в сообщениях не уточнялось, в причастности к какому преступлению их подозревают, однако в полиции заверили, что речь идет о "тяжком преступлении".

Напомним, 17 апреля власти Чехии высылали 18 российских дипломатов посольства РФ в Праге, по подозрению в связях с военной разведкой России. Одновременно с этим Чехия объявила в розыск двух российских разведчиков Петрова и Боширова, которые подозреваются в отравлении Скрипалей.

В ответ на это Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения со стороны Чехии в причастности российских граждан в организации взрыва в 2014 году на складе боеприпасов в Врбетице являются возмутительными и безосновательными.