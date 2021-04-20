Киев уверяет, что во время сегодняшнего заседания подгруппы Трехсторонней контактной группы по безопасности сторонам удалось существенно продвинуться в вопросах согласования Дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. За основу был взят украинский проект Дополнений.

Об этом сообщает телеграм-канал украинской делегации.

Эту же информацию"Стране" подтвердил Алексей Арестович, советник главы украинской делегации в ТКГ.



По словам Арестовича, за основу был взят украинский документ (Дополнения к действующей редакции мер по прекращению огня на Донбассе), в который вносились правки. Арестович уточнил, что на сегодняшней встрече стороны прошлись по документу попунктно.

"Благодаря профессиональному содействия Главы СММ ОБСЕ посла господина Яшара Халита Чевика стороны прошли первое чтение в полном объеме, попунктно", - говорится в сообщении.

Дату следующей встречи, где ожидается второе чтение документа, определят представители ОБСЕ, не исключено, что она состоится на этой неделе.

"Есть надежда, что на следующее заседание ТКГ на уровне глав делегаций (28 апреля) документ, устанавливающий дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, будет представлен в полностью согласованно варианте", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня днем представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш сделал менее оптимистичное заявление по итогам сегодняшней встречи подгруппа по безопасности. По его словам, на сегодняшнем заседании, на котором должен был рассматриваться вопрос о прекращении огня на Донбассе, никаких конкретных результатов достигнуто не было.

Также представители "ДНР" в ТКГ заявили, что на сегодняшних переговорах в подгруппе по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по Донбассе "ни по одному из принципиальных моментов договориться не удалось".