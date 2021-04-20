Завтра почти на всей территории Украины продолжатся дожди. Карта погоды

В ближайшие сутки в Украине ожидается относительно теплая погода, осадки ожидаются практически на всей территории страны. Сухо будет только на территории Черкасской, Кировоградской, Винницкой и Херсонской областей.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра на среду, 21 апреля.

В западных регионах Украины ночью ожидается температура +2...+6 градусов, без существенных дождей. Днем +12...+15, прогнозируется дождь. Ветер, как и на остальной территории страны, свежий.

На севере страны ночью похолодает до +3...+6 градусов, днем столбики термометров покажут от +11 до +14 градусов, в течение суток будет идти дождь

На востоке ночью температура упадет до +5...+8 градусов, днем воздух прогреется до +12...+16, на протяжении суток ожидается умеренный дождь.

В южных областях Украины температура ночью будет +4...+8 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +13...+17, сухо будет только на территории Херсонской области.

В Киеве в среду ночью температура воздуха составит +3...+5 градусов, днем потеплеет до +12...+14, ожидается небольшой дождь.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 апреля самая высокая температура днем была +27,9 в 1950 году, самая низкая ночью -3,9 в 1893 году.

Напомним, спасатели предупредили украинцев об ухудшении погодных условий во вторник, 20 апреля. Из-за сильных дождей и усиления ветра ГСЧС объявила I уровень опасности.

Ранее синоптики рассказали о переменчивой погоде на этой неделе.