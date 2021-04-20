Министр обороны Украины Андрей Таран обсудил с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин вопросы безопасности на временно оккупированных территориях Украины и вокруг границ Украины. На встрече также присутствовали заместитель Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко и заместитель Министра обороны Украины Александр Миронюк.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

"Мы еще раз обращаем внимание на нежелание Российской Федерации выполнять ранее достигнутые договоренности и придерживаться курса мирного урегулирования конфликта. Нам важно чувствовать, что международное сообщество консолидировано и единодушна в поддержке Украины. Спасибо США за лидирующую роль в этом процессе", - заявил Андрей Таран.

Со своей стороны Кристина Квин заявила о неизменности политики Вашингтона по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и непризнания оккупации Крыма.

Напомним, в апреле Кристина Квин достаточно часто встречалась с украинскими политиками и чиновниками.

В частности, 14 апреля, глава СБУ Баканов обсуждал с временной поверенной в делах США в Украине проведение реформы спецлужбы.

А 16 апреля Квин посетила Львов, где городской голова Андрей Садовой попросил ее помочь обустроить территориальную оборону Львова.