В Полтаве ко Дню Независимости Украины установят самый большой государственный флаг в области. На его проектирование и начало установки выделено 2,7 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

"Флаг появится в день 30 годовщины со Дня Независимости Украины. Высота флагштока составит 50 метров, а размер полотна - 12 на 18 метров. Стелу разместят в сквере Героев Украины - на перекрестке улиц Небесной Сотни, Сретенской и Гагарина. Также будет реконструирована прилегающая территория, которая сейчас находится в запущенном состоянии", - говорится в сообщении.

Средства на установку флага были перераспределены во время второго пленарного заседания четвертой сессии Полтавского областного совета 8-го созыва.

Напомним, самый большой флаг Украины находится в Киеве, его высота 90 метров, вес флагштока 32 тонны.

Также мы писали, что в начале марта в рамках программы "Большая стройка" в Николаеве решили установить огромный флаг Украины, на который выделили 14 млн грн.