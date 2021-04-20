Служба безопасности Украины, которая проводит учения в большинстве областей страны, просит граждан сообщать о подозрительных людях, беспилотниках и предметах.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

СБУ просит информировать правоохранителей по телефону доверия 0800501482 в случае:

прибытия или пребывания подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;





появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов;





обнаружения подозрительных предметов или средств поражения;





получения информации о намерениях осуществления террористической и диверсионной деятельности или других противоправных действий.

Напомним, Служба безопасности Украины привела своих сотрудников в режим повышенной готовности во всех областях. Соответствующее объявление было сделано за сутки до ежегодного послания президента России Владимира Путина, которое запланировано на 21 апреля.

Ранее мы писали о том, как в ходе учений в Херсонской области сотрудники спецслужбы тренировались защищать админграницу с Крымом.