СБУ обратилась к украинцам с просьбой сообщать о шпионах и беспилотниках
Служба безопасности Украины, которая проводит учения в большинстве областей страны, просит граждан сообщать о подозрительных людях, беспилотниках и предметах.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
СБУ просит информировать правоохранителей по телефону доверия 0800501482 в случае:
- прибытия или пребывания подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;
- появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов;
- обнаружения подозрительных предметов или средств поражения;
- получения информации о намерениях осуществления террористической и диверсионной деятельности или других противоправных действий.
Напомним, Служба безопасности Украины привела своих сотрудников в режим повышенной готовности во всех областях. Соответствующее объявление было сделано за сутки до ежегодного послания президента России Владимира Путина, которое запланировано на 21 апреля.
Ранее мы писали о том, как в ходе учений в Херсонской области сотрудники спецслужбы тренировались защищать админграницу с Крымом.
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