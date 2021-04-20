20 апреля Apple провела онлайн-презентацию очередных новинок. Ожидалось, что компания покажет обновленные iPad Pro, iPad mini и AirPods и, возможно, новую телевизионную приставку Apple TV.

До демонстрации просочилась информация, что IPad Pro получит супер-яркий светодиодный экран и более мощную производительность, сравнимую с MacBook Air. IPad mini - уменьшенную рамку и увеличенный дисплей. От AirPods 3 ждали обновленного дизайна, как в более дорогих AirPods Pro, поддержку пространственного звука и сенсорное управление.

В итоге презентовали новый iPad Pro и iMac в новом дизайне с чипом М1.

Также показали новый Apple TV, поисковый трекер AirTag, с помощью которого можно искать потерянные предметы, добавили новый цвет iPhone 12 - фиолетовый. А вот новинок AirPods и iPad mini не было.

Девиз сегодняшнего показа - "Spring Loaded". Его показали в записи.

"Страна" вела онлайн-трансляцию Apple Presentation.

Прямая трансляция:

21:01 Итак, сегодня презентовали:

новый iMac с чипом М1 от 1 299 долларов,

новый iPad Pro от 799 долларов,

поисковый трекер AirTag за 29 долларов,

обновленный Apple TV,

добавили новый цвет iPhone 12 - фиолетовый.

21:00 Начинают подводить итоги.

20:57 Цены на новый iPad Pro от 799 долларов. Заказы стартуют с 30 апреля.

20:55 Рассказывают об аксессуарах - клавиатурах, Apple-pencil.

20:50 Чтобы улучшить цвета и приблизить их к реальным - разработали мини-LED.

20:48 Так выглядит новый iPad Pro.

20:40 Теперь презентуют новый iPad Pro на М1.

Что о нем говорят? 8-ядерный графический процессор. Он на 50% мощнее предыдущей версии. К нему можно подключить внешний экран, диски, 6К дисплей, 5G интернет.

Говорят, что в новом iPad Pro микрофон студийного качества. Добавили сверх широкоугольную камеру.

20:39 Показывают ролик о чипе М1.

20:37 Цены начинаются от 1 299 долларов. В продаже он появится в конце мая.

20:36 У нового iMac семь цветов.

20:26 Что же рассказывают об iMac на М1? Говорят улучшили камеру, шумоподавление, добавили три новых микрофона, уменьшили рамки дисплея, поместили шесть динамиков.

Говорят, что в новом iMac самая лучшая система звучания за все время. Кроме того, на нем еще быстрее запускаются приложения.

Процессор нового iMac на 85% мощнее предыдущего - сообщают на презентации.

У него внешний адаптер питания и клавиатура под цвет корпуса и Touch ID на клавиатуре.

20:21 Да, сегодня Apple презентует новый iMac на М1.

20:19 "Давайте, поговорим о Мас" - говорит Тим Кук и делает интригующую паузу.

20:15 Переходят к новинкам Apple TV. Например, можно будет настраивать цветовой баланс с помощью iPhone.

20:10 Презентуют AirTag. Это поисковый трекер в виде приложения и брелка размером с монету. С помощью него можно искать потерянные вещи. Цена Apple - 29 долларов.

20:08 Добавили новый цвет iPhone 12 - фиолетовый. Он будет доступен с 30 апреля.

20:05 Тим Кук говорит об обновлении Apple подкастов. Они теперь будут доступны по платной подписке.

20:01 Началась трансляция. Появился Тим Кук. Он говорит о сохранении природы.

20:00 На канале Apple пустили заставку.

19:58 Презентация пройдет без зрителей и в записи.

19:50 Новые модели могут появиться в продаже не сразу после презентации, а на месяц или два позже.

19:40 Ожидается, что после сегодняшней презентации могут выйти iOS 14.5 и iPadOS 14.5. Эту версию тестируют уже несколько недель.