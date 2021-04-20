Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский обратился к Минюсту, профильному парламентскому комитету, Государственному бюро расследований (ГБР) и президенту Владимиру Зеленскому с просьбой расследовать факт назначения на должность начальника Главного управления Службы безопасности Украины в АР Крым Олега Кулинича, который ранее учился в Академии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и проходил воинскую службу в Федеральной службе контрразведки (ФСК) РФ.

Об этом нардеп написал в своем Telegram-канале.

"Случайно узнал от подписчиков, что действующий начальник СБУ в Автономной Республике Крым, Олег Николаевич Кулинич, с 1989 года по 1994 год обучался в Высшей школе КГБ СССР и Академии ФСБ РФ. И в этот же период проходил воинскую службу в органах контрразведки России.

В связи с чем, возникли 3 вопроса:

Никого не смущает, что вопросы оккупированной территории в СБУ курирует специалист с такой биографией? Никого не смущает, что специалист с какой-то целью скрыл эту информацию при заполнении служебных документов, в которых нужно было отражать эти сведения? А как же люстрация, а?

Я полтора года назад предлагал отменить позорный закон об очищении власти, но не был поддержан. Тысячи людей прошли эту унизительную процедуру, кому-то она сломала карьеру", - говорится в сообщении.

Нардеп призвал выполнять закон и напомнил, что он прямо запрещает подобное трудоустройство тем, кто окончил вузы ФСБ России.

Ранее "Страна" писала о том, что накануне выступления Путина СБУ объявила боевую готовность по всей Украине.

Также мы сообщали, что СБУ затягивает рассмотрение иска о закрытии оппозиционных телеканалов в Украине.