Суд обязал ГБР открыть уголовное производство против сотрудников Госохраны, которые не пускали на рабочее место судей Конституционного суда Александра Касминина и Александра Тупицкого.

Об этом "Стране" сообщил адвокат Касминина и Тупицкого, Ростислав Кравец.

Соответствующие документы имеются в распоряжении "Страны".

"По поводу ситуации с Тупицким и Касмининым мы обратились с иском в суд в связи с тем, что их не допускают в Конституционный суд на работу. Иск подан в Окружной административный суд, там открыто производство по незаконным действиям Управления Госохраны. Также мы обратились в ГБР по незаконным действиям военнослужащих, которые не допускают судей к рабочим местам, фактически вмешиваются в работу судей Конституционного суда, за что предусмотрена уголовная ответственность", - комментирует Ростислав Кравец.

По его словам, в ГБР не нашли причины вносить в ЕРДР данное преступление.

"А вот суд удовлетворил наше обращение частично. Суд указал, что необходимо внести сведения о преступлении в отношении Касминина в реестр и начать досудебное расследование. Сегодня суд принял аналогичное решение по Тупицкому, однако сам текст определения об открытии уголовного производства мы еще не получили", - заявил Кравец.

"Суд не указал конкретную статью, по которой необходимо проводить расследование и виновных, в отношении которых его проводить. Все это будет уже устанавливать ГБР в ходе досудебного следствия", - уточнил Кравец.

Напомним, ранее госохрана не пустила Тупицкого в здание КСУ на инициированное им же совещание. Собрание было связано с рассмотрением вопроса об увольнении указом президента Владимира Зеленского судей Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Также мы сообщали, что ГБР расследует в отношении Тупицкого дела, в рамках которого ему инкриминируют самовольное присвоение властных полномочий.

Кроме того Александра Тупицкого подозревают в даче заведомо ложных показаний и подкупе свидетеля.