Представители "ДНР" заявили, что на сегодняшних переговорах в подгруппе по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по Донбассе "ни по одному из принципиальных моментов договориться не удалось".

Об этом сообщает пресс-служба "представительства ДНР в СЦКК" в своем телеграм-канале.

Там заявили, что на сегодняшнем заседании обсуждались предложения Украины - Дополнения к действующей редакции мер по прекращению огня на Донбассе.

По словам представителей "ДНР", в ходе заседания стороны попунктно обсудили проект дополнения к действующей редакции мер по противодействую нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

"Вместо того, чтобы предпринимать конкретные действия, брать на себя ответственность за безопасность гражданского населения, украинская сторона пошла по пути отрицания: отклонила предложение республик о взаимодействии на уровне СЦКК в действующем составе всеми доступными способами, в том числе в рамках встреч и видеоконференций для верификации и устранения нарушений", – заявил "представитель республики" в рабочей группе по вопросам безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров.

Так, по версии "ДНР", Украина хочет переложить функции верификации на ОБСЕ и отказывается от прямого взаимодействия с "республиками" в рамках СЦКК.

Представители "республики" добавили, что они согласились взять за основу и вносить правки в проект Украины касательно мер прекращения огня.

"Для этого пришлось заново зачитывать уже направленные нами предложения и "вписывать" их в украинский документ прямо на заседании. Благодаря тому, что республики не стали цепляться за процедурные вопросы, проект Дополнения к действующей редакции Мер прошел первое чтение", - говорится в сообщении.

"К сожалению, ни по одному из принципиальных моментов договориться не удалось. Почти все пункты проекта, направленные на практическое взаимодействие в целях реальной верификации и предотвращения нарушений силами СЦКК в действующем составе, как это предусмотрено Мерами от 22 июля 2020 года, были взяты "в квадратные скобки". Координатор, господин Чевик, направит всем участникам обновленную с этим учетом рабочую версию документа для последующей проработки и возможного согласования к предстоящему 28 апреля заседанию Контактной группы", - добавили в "представительстве ДНР".

Напомним, ранее об отсутствии реального прогресса на заседании рабочей подгруппы сообщил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

в понедельник, 19 апреля, состоялась встреча советников глав Нормандской четверки, в ходе которой стороны должны были обсудить "кластеры" выполнения Минских соглашений. Однако никакого конкретного решения по "кластерам" принято не было.

Советник главы украинской делегации в ТКГ в свою очередь Алексей Арестович заявил, что вопрос "кластеров" обсуждать бессмысленно до достижения договоренностей касательно прекращения огня на Донбассе.