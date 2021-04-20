Проект Google Arts & Culture опубликовал список десяти "традиционных российских блюд", в который попал и борщ. Перечень обнародован в рамках проекта "Раскуси Россию", созданного в сотрудничестве Google Россия и Федерального агентства по туризма РФ.

"История борща уходит в глубину столетий, но в двадцатом веке это простой и сытный суп стал основным блюдом в меню кафе от Хабаровска до Бреста. По традиционному рецепту борщ варят с борщевиком" - говорится в сообщении.

На странице проекта также указано, что существуют разные рецепты борща, в том числе "украинский борщ (с тертым салом и чесноком), борщ по-московски (с разными видами маса - беконом, сосисками и вареной говядиной) и даже борщ по-флотски (с красным перцем и копченой свининой)".

"С течением времени в рецептах появились новые ингредиенты, которые заменили борщевик, а название "борщ" стало собирательным для разных супов с кислым вкусом", - гласит текст на сайте проекта.

Также в перечень "традиционных российских блюд" вошли шашлык, блины, окрошка, бефстроганов, гречневая каша, пельмени, сырники, салат Оливье и винегрет.

Напомним, недавно авторы французского кулинарного гида Michelin указали борщ в качестве первого блюда в русской национальной кухне. После этого посольство Украины во Франции добилось изменений в описании этого супа.

Также мы писали о том, как Минкульт Украины провел Фестиваль борща в день смерти Сталина.