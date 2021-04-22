Сегодня двенадцатый лунный день в созвездии Девы. Это период, когда люди будут особенно чуткими к просьбам о помощи. Сегодня нужно подавлять в себе пороки: усмирять гордыню, алчность или злобу. Крайне важно не плакать и не жаловаться на судьбу.

Наиболее благоприятным сегодняшний день будет для рожденных под знаком Рака, Льва и Козерога.

Рак (22 июня - 22 июля)

Этот день станет во многих смыслах определяющим в вашей карьере. Используйте свой опыт и прошлые наработки на пути к новым достижениям. Удача сегодня будет сопутствовать во всех сферах жизни: на работе и в любви. К вечеру вы поймете, что эти лунные сутки можно легко использовать как плацдарм для новых побед и свершений.

Лев (23 июля - 23 августа)

В вашей жизни появятся шансы, чтобы материально улучшить свою жизнь и жизнь своей семьи. Не отказывайтесь от возможностей дополнительного заработка, окажите услугу другу, поддержите знакомого морально или советом. Если этот день вы проживете, следуя сердцу, можете рассчитывать на яркий и счастливый год.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Сегодня вы почувствуете некоторое облегчение в делах благодаря помощи со стороны. В ваших же интересах принимать с благодарностью любую поддержку и заботу со стороны. Внимание к вам может исходить от людей технических профессий. Консультации с экспертами станут ощутимым подспорьем в ваших деловых и личных планах.

Что касается общих рекомендаций на день, то вне зависимости от знака Зодиака, необходимо отнестись к окружающим с пониманием, по возможности оставаться милостивым, терпеливым и добрым, чтобы счастье не прошло мимо вас стороной. Сегодня будьте щедрыми на комплименты и ласковые слова, дарите милые подарки родным, устраивайте неожиданные сюрпризы.

Напомним, в начале недели одинокие представители Зодиака могли испытать необъяснимое чувство тревоги.

Также читайте бизнес-гороскоп на эту неделю - с 19 по 25 апреля. Он подарит продуктивную неделю Тельцам и немало радостных событий Ракам. Если показать свою работоспособность, можно заметно укрепить положение на работе.