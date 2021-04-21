Сегодня, 21 апреля, в 19:00 мск (время совпадает с киевским) в Москве и других городах должна пройти акция в поддержку Алексея Навального.

Сторонники оппозиционера утверждают, что его "убивают в колонии". Они требуют допустить личных частных врачей, несмотря на отсутствие такого права в законодательстве РФ. С призывами к Путину по этому поводу выступили также западные культурные деятели, американские СМИ, политики из ЕС и США. Все подробности - в материале "Страны".

Навальный по этой же причине 22-й день держит голодовку. Первоначально он жаловался на боли в спине, вызванные грыжей. Сейчас политик находится в стационаре больницы для осужденных во Владимире.

Данная акция протеста для сторонников Навального может стать одной из последних. Уже в понедельник, 26 апреля, суд Москвы по иску прокуратуры может признать штабы Навального экстремистским организациями. Это лишит их возможности вести любую активистскую деятельность, все аккаунты в Интернете будут заблокированы на территории РФ.

Предшествовало митингу сегодняшнее послание Путина Федеральному собранию. Оно было зачитано буквально в километре от точки сбора в Москве - Манежной площади.

Корреспондент "Страны" находится на месте событий. Главные новости протеста, фото и видео, прямая трансляция - в нашем материале, он обновляется.

Митинг протеста за Навального 21 апреля - прямая трансляция

18:03 По данным СМИ, в Новосибирске вышли до 1 тысячи человек при населении 1,5 миллиона. То есть пока в тех городах, где начались акции массово мобилизовать сторонников Навального не удалось.

18:00 Акции в поддержку Навального уже проходят в Перми, Омске, Екатеринбурге.

17:59 Напомним, что акции в Москве и других городах России запланированы на 19:00 по местному времени. В Москве маршрут такой: сбор в двух точка на Пушкинской площади и на Воздвиженке у станций метро "Арбатская", "Александровский сад" и "Боровицкая". Затем митингующие собираются идти в сторону Манежной площади.

17:50 Лубянская площадь, где находится офис ФСБ, открыта. Дежурят полицейские.

17:46 Пешеходная туристическая улица Никольская открыта.

17:41 В центре Москвы много полиции - у театра, ЦУМа, библиотеки, на Манежной площади.

Полиция у театра

Полиция у ЦУМа

Полиция у библиотеки

Полиция на Манежной площади

17:35 В телеграме московского штаба Навального была опубликована новая точка сбора - метро Александровский сад, Боровицкая и Арбатская. И оттуда планируют двигаться в сторону Манежной площади.

Но идти тут особо некуда. Вся Манежная перекрыта Красная тоже. В Манеже, где выступал Путин, собирают конструкции, увозят стулья и прочее.

Уборка после Путина

Двигаться можно только по стороне Госдумы, Большого театра, ЦУМа. Если перейти дорогу, то можно только постоять у металлических конструкций, которыми ограждена Манежная и прилегающая к ней территория.

Манежная площадь через дорогу

Выходы из метро и переходов по противоположную сторону от Манежной открыты. Но возле каждой из них стоит металлическая конструкция. То, что их поставят тоже - вопрос ближайшего времени.

Выход в Манеж

Автомобильное движение, кафе, рестораны, торговля сувенирами в подземном ТЦ - все в полной мере пока работает.

В центре Москвы собираются журналисты

17:30 Весь апрель в Москве был аномально теплым. Было установлено несколько температурных рекордов. Столбики термометров несколько раз превышали отметку +20, поэтому москвичи уже успели походить в футболках.

Сегодняшнюю же погоду можно назвать одной из самых плохих за весь апрель. Вчера в обед начался дождь, который идет без остановки уже сутки. Выпала половина месячной нормы осадков.

Все это сопровождается достаточно сильным ветром и низкой температурой - всего +7 градусов по Цельсию.

17:15 Точка сбора в Москве - Манежная площадь. Это самый центр российской столицы.

Если стоять к ней лицом, то по правую руку будет Александровский сад, где находится стела городов-героев. Прямо вверх - Красная площадь, а сзади - Госдума.

Вероятность, что сторонников Навального пустят на Манежную площадь, стремится к нулю. Сам митинг столичные власти не согласовали из-за распространения коронавируса.

Манежная площадь (слева). Фото: Ради интереса

17:22 Предыдущая запланированная акция протеста сторонников Навального не состоялась. Ее хотели провести вечером после вынесения приговора Навальному 2 февраля.

Однако силовики перекрыли центр столицы, коммунальные службы ограничили выход с некоторых станций метро. Потому "навальновцы" несколько часов ходили по центральным переулкам. Затем часть из них уехали в автозаках, часть - разошлась по домам.

17:00 Изначально у штабов Навального был план - они хотели провести митинг лишь в случае, если свое участие подтвердят 500 тысяч человек. Для этого россиян попросили написать электронное письмо на указанный адрес.

На днях база таких граждан попала в открытый доступ. Власти проводят проверку, поскольку обнародованные сведения - это персональные данные.

Несмотря на то, что по всей России такого количества активных сторонников не нашлось, команда оппозиционера решила проводить протест.

Накануне на почту людям, подписанных на Навального, пришло уведомление. "Времени нет - пора действовать. Речь уже не просто о свободе Навального, а о его жизни. Прямо сейчас его убивают в колонии, и ждать больше нельзя", - пишет команда Навального.

Сегодняшний митинг они называют "последним в стране на годы вперед" - из-за грядущего признания их движения экстремистским.

16:45 Во вторник команда Навального в телеграме опубликовала большой список заграничных городов, где также должны пройти митинги в его поддержку.

16:30 Вчера к руководителям региональных штабов оппозиционера наведались сотрудники силовых структур.

В некоторых школах России проводили воспитательные беседы, где напоминали о недопустимости участия в подобных акциях и ответственности.

Напомним, за участие в несогласованных акциях грозит первоначально штраф - 10 тысяч рублей (3600 гривен).

Несовершеннолетние граждане, которые составляют костяк сторонников, могут отделаться воспитательной беседой. Но за ними в отделение полиции должны приехать родители.