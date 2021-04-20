Во вторник, 20 апреля, в районе Операции объединенных сил (ООС) прошли учения танкового подразделения. Танкисты по легенде учений получили приказ осуществить марш в район ожидания с последующим выходом на огневые рубежи.

Об этом сообщила и опубликовала соответствующие фото пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

"Согласно легенде тренировок, по условному сигналу колонна осуществила марш в район ожидания, где в первую очередь были проведены мероприятия маскировки. После уничтожения условных незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп в районе сосредоточения, танки вышли на огневой рубеж. Целью было остановить противника, нанести ему максимальные потери и быть в готовности перехода в контрнаступление", - рассказали в ООС.

В ходе учений танкисты отработали элементы огневого поражения условного противника, организацию наступательного боя и контратаку с рубежа.

Во время учений также танкисты условно выполнили стрельбу прямой наводкой с огневых позиций, а танковые подразделения провели блокирование транспортных узлов и путей сообщений в районе и осуществили эвакуацию техники.

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