Фрески с чертями, держащими в руках смартфоны и ноутбуки, которые появились в храме в Тверской области России, отражают актуальные духу времени смертные грехи людей, в частности, интернет-зависимость.

Такое объяснение убранству церкви дал исполняющий обязанности пресс-секретаря Тверской епархии протоиерей Александр Душенков, передает РИА Новости.

По словам Душенкова, отражать во фресках соответствующие духу времени смертные грехи - обычная традиция. Священнослужитель считает, что в интернете и смартфонах нет ничего плохого, пока это не становится зависимостью.

"Интернет-зависимость очень близка к наркомании, к греху пьянства. Человек фактически отключается от реальной жизни, наносит вред своему здоровью и близким своим. Не случайно на исповедях люди обычно переживают и раскаиваются, что очень много времени уделяют интернету", - сказал протоиерей.

Напомним, храм в Тверской области расписывал румынский иконописец Руслан Гебя, работа длилась с 2010 года.

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