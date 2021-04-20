Украинец силой удерживал трех иностранцев. Фото: zk.npu.gov.ua

В поселке Большой Березный Закарпатской области мужчина силой удерживал в своем доме трех граждан Индии, бил их и требовал деньги за содействие в пересечении границы. Им удалось сбежать и обратиться за помощью в полицию.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

41-летний житель Большого Березного удерживал в неволе трех индийцев и требовал от них по 3500 долларов (около 98 тыс. грн) за содействие в пересечении границы и переправку в страны ЕС. Иностранцам удалось сбежать и обратиться в полицию.

"Полицейские совместно с сотрудниками Управления СБУ провели санкционированные обыски по месту жительства фигуранта и в помещении магазина, который ему принадлежит. В последнем правоохранители обнаружили спланированные маршруты для нелегального пересечения зеленой границы и паспорта, принадлежащие выходцам из стран Азии. Также обнаружили и помещения, где предположительно прятали иностранных клиентов, перед непосредственной переправкой в ​​ЕС", - говорится в сообщении.

Жителю Закарпатья сообщили о подозрении в двух уголовных преступлениях, в частности в незаконном лишении свободы человека (ч.2 ст. 146 УК) и содействие в незаконной переправке через государственную границу Украины (ч.3 ст.332 УК). На данный момент он находится под круглосуточным домашним арестом.

Житель Закарпатья силой удерживал трех граждан Индии. Скриншот из Нацполиции

Житель Закарпатья силой удерживал трех граждан Индии. Скриншот из Нацполиции

Житель Закарпатья силой удерживал трех граждан Индии. Скриншот из Нацполиции

Напомним, сотрудники полиции освободили двух иностранцев, которых похитили и держали в заложниках граждане Украины.

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