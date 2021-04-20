В поселке Большой Березный Закарпатской области мужчина силой удерживал в своем доме трех граждан Индии, бил их и требовал деньги за содействие в пересечении границы. Им удалось сбежать и обратиться за помощью в полицию.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

41-летний житель Большого Березного удерживал в неволе трех индийцев и требовал от них по 3500 долларов (около 98 тыс. грн) за содействие в пересечении границы и переправку в страны ЕС. Иностранцам удалось сбежать и обратиться в полицию.

"Полицейские совместно с сотрудниками Управления СБУ провели санкционированные обыски по месту жительства фигуранта и в помещении магазина, который ему принадлежит. В последнем правоохранители обнаружили спланированные маршруты для нелегального пересечения зеленой границы и паспорта, принадлежащие выходцам из стран Азии. Также обнаружили и помещения, где предположительно прятали иностранных клиентов, перед непосредственной переправкой в ​​ЕС", - говорится в сообщении.

Жителю Закарпатья сообщили о подозрении в двух уголовных преступлениях, в частности в незаконном лишении свободы человека (ч.2 ст. 146 УК) и содействие в незаконной переправке через государственную границу Украины (ч.3 ст.332 УК). На данный момент он находится под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, сотрудники полиции освободили двух иностранцев, которых похитили и держали в заложниках граждане Украины.

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