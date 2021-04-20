367 тысяч доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca, выделенных Украине в рамках программы COVAX, прибудут в страну уже в четверг, 22 апреля.

Об этом в эфире телеканала 1+1 сообщил главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

"У нас в ближайшие дни, вот уже на 22 апреля, был запланирован очередной рейс и поставка вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы (COVAX - Ред.). Это 367 тысяч доз", - сообщил он.

По словам чиновника, Минздрав намерен использовать все полученные в рамках COVAX вакцины за 2-3 дня.

"Мы хотим ее использовать буквально за 2-3 дня, чтобы показать способности системы здравоохранения. Когда я говорю, что мы готовы и можем делать 90-100 тысяч минимум в день, в это не верят, но я думаю, что в ближайшее время мы это покажем", - добавил главный санврач.

Напомним, 16 апреля в рамках COVAX в Украину прибыла первая партия вакцины от Pfizer/BioNTech в размере 117 тысяч доз. На данный момент вакцинация в стране производится еще двумя препаратами - китайским CoronaVac и индийским CoviShield, созданным по лицензии AstraZeneca.

Ранее "Страна" разбиралась, как Минздрав переписал план вакцинации и кто получит свою прививку раньше остальных граждан.