В Нигерии, где недавно упал военный самолет, боевики сожгли три бронетранспортера, которые ранее Вооруженные силы силы страны приобрели у Украины.

Об этом во вторник, 20 апреля, сообщает rg.ru.

Согласно сообщению, уничтоженные машины - это БТР-3 модификации УН, поставки которых в страну были завершены в феврале 2013 года. Машины состояли на вооружении нигерийской армии, однако в ходе недавнего нападения на одну из баз правительственных сил они были захвачены террористами. При этом в ходе отступления африканские боевики приняли решение уничтожить попавшие в их руки трофеи и подожгли бронетранспортеры.

По информации журналистов, всего Нигерия закупила у Украины более 50 подобных машин.

"У украинских аналогов была незначительно увеличена высота корпуса, кроме того, на него устанавливается импортный дизельный двигатель мощностью более 320 лошадиных сил", - добавили в сообщении.

Ранее мы рассказывали, как в Нигерии террористы застрелили полицейских и выкрали из зоопарка брата министра здравоохранения.

Также сообщали, что в Нигерии преступники на мотоциклах выкрали из общежития школы больше трех сотен девочек.