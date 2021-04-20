Прокуратура обжаловала приговор Васильковского районного суда Киевской области, который оправдал бывшего народного депутата Верховной Рады Сергея Пашинского, обвиняемого в стрельбе в человека.

Об этом со ссылкой на информацию прокуратуры сообщает "РБК-Украина" во вторник, 20 апреля.

"Да, подали в Киевский апелляционный суд апелляцию. Просим отменить приговор и отправить на новое судебное рассмотрение", - сказали в прокуратуре.

Напомним, по версии стороны обвинения, в новогоднюю ночь 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между Сергеем Пашинским и жителем Киевской области Вячеславом Химикусом. Во время конфликта Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил в мужчину.

Летом 2020 года ГБР вручило Пашинскому обвинительный акт по делу о стрельбе в человека. После чего дело направили в суд.

18 марта 2021 года суд оправдал экс-нардепа. Также ему вернут пистолет из которого он стрелял.