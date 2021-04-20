Сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинским бойцам на Донбассе поступил приказ - не поддаваться на провокации, чтобы не дать повод к наступлению противника.

Военные на передово, с которыми поговорила "Страна", говорят, что на линии фронта перешли от показательных "игр мускулами" к подготовке обороны от вероятной атаки противника.

"Страна" пообщалась с бойцами ВСУ, выяснив, что происходит сейчас на передовой.

"Готовимся к обороне"

Особое внимание, по словам наших источников в подразделениях ООС, уделяется сейчас плотному укреплению позиций и противотанковому минированию.

"Ситуация поменялась. Еще три недели назад все было похоже на то, что нас готовят к наступлению – подвозили дополнительный боекомплект, почти на передовую подтягивали "коробочки" (танки и бронетранспортеры – Ред.) и артиллерию. Но неделю назад поступил приказ укрепить позиции и создать минные противотанковые поля по линиям вероятного наступления противника.

Но танки и минометы остались. Стоят замаскированные даже не во второй линии, а за пару сотен метров от передка. К нам приехали спецы по минированию, устанавливают "шайбы" - (противотанковые мины – Ред.). На нейтралке ставят, на основных дорогах и даже позади наших позиций.

Это такой резервный план обороны – в случае, если в наступлении будут участвовать российские войска, то после короткого боя нашу пехоту отведут на вторую, более укрепленную линию обороны" - рассказал майор К. из подразделения, находящегося под Горловкой.

К слову, информация об установке дополнительных противотанковых мин подтверждается отчетами ОБСЕ. По данным наблюдателей, спешно устанавливают противотанковые мины и сепаратисты.

Затишье перед обострением

Интересно, что несмотря на напряженность, на передовой на Донбассе стали меньше стрелять. Но по мнению военных, это похоже на затишье перед очередным обострением.

"По опыту прошлых месяцев, такие затишья оканчиваются п…резами. Но сепары тоже особо не рвутся в бой, обострение в таких случаях – это внезапный огонь из всего, что может стрелять в нашу сторону. Наши командиры строго-настрого запретили любые выходы на нейтралку, даже рекогносцировку местности. Снайперы тоже сидят без дела – им уже несколько недель запрещают выходы на позиции. Командование объясняет это тем, что любая провокация сейчас сыграет на руку сепарам.

Есть информация, что на той стороне к передку подтянулась российская артиллерия и танки. Но такое впечатление, что противник готовится как раз к тому, что мы начнем наступать. Они тоже укрепляют позиции. Но тишины нет, по ночам все равно постреливают. Как с нашей, так и с их стороны. Чаще всего стреляют просто от нервозности, кому-то движение в прибор ночного видения увиделось, вот и пальнул. Командиры за такое не наказывают, мол, лучше перебдеть, чем недобдеть", - признался старший сержант Е. из подразделения, находящегося под Донецком.

Укрепляют границу с Крымом

Также спешно укрепляется граница под Крымом. По словам подполковника С., крымское направление планируется усилить, перебросив на него дополнительные силы – несколько бригад ВСУ. К слову, многие из подразделений, которые должны были уйти на ротацию в тыл из Луганской и Донецкой области, остались на передовой.

"Бригады сейчас держат на полигонах в Николаевской и Запорожской области. Подразделения должны были выехать на ротацию на луганское направление, но сейчас планы поменялись, говорят, что наши части перебросят под Крым. Те части, которые должны были уходить на ротацию в тыл из Луганской области, задержали на позициях. Когда будет очередная ротация, неизвестно. Отложили на неопределенный срок", - пояснил офицер

К слову, на передовую на Донбассе и на границу с Крымом ВСУ перебросили дополнительные подразделения ПВО.