Подгруппа по безопасности в Трехсторонней контактной группе не достигла никаких конкретных результатов на сегодняшнем заседании, на котором должен был рассматриваться вопрос о прекращении огня на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил представитель украинской делегации, журналист Сергей Гармаш.

"Конкретных результатов достигнуто не было. И в принципе странно было бы их ожидать, если даже внешнеполитические советники Нормандской четверки не смогли договориться по конкретным результатам", - сказал он.

В то же время Гармаш назвал причину, по которой сам факт сегодняшнего заседания подгруппы по безопасности является позитивным моментом.

"Но сам факт того, что подгруппа (по вопросам безопасности) собралась, тем более она собралась по формальному поводу - это убийство на той стороне мирного жителя, это можно расценивать позитивно, поскольку Украина как раз и выступает с предложением после каждого случая летального, то есть после каждой гибели мирных жителей или военных, должна собираться подгруппа безопасности и выяснять этот вопрос", - добавил представитель украинской делегации.

Напомним, в понедельник, 19 апреля, состоялась встреча советников глав Нормандской четверки, в ходе которой стороны должны были обсудить "кластеры" выполнения Минских соглашений. Однако никакого конкретного решения по "кластерам" принято не было.

Советник главы украинской делегации в ТКГ в свою очередь Алексей Арестович заявил, что вопрос "кластеров" обсуждать бессмысленно до достижения договоренностей касательно прекращения огня на Донбассе.