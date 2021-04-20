В среду, 21 апреля, "слуги народа" собираются на заседание фракции. На повестке - обсуждение кандидатуры министра энергетики, ситуация с пиршеством Николая Тищенко, с поездкой нардепа Шевченко к Лукашенко и законопроекты на следующую неделю.

Об этом сообщает источник "Страны" во фракции.

По данным источника, во фракции кандидатом на министра энергетики будет на этот раз не Юрий Витренко, а Герман Галущенко, вице-президент "Энергоатома".

"Заседание фракции решили созвать экстренно. Вы же видите все расползается: у Тищенко салюты, он на всех положил и никаких объяснений не было, Яременко со своими заявлениями ни с кем на согласованными по войне и мобилизации, а Шевченко вообще в Минск поехал. Никакой партийной дисциплины, поэтому решили хотя бы в таком формате созвать заседание фракции", - рассказал источник "Страны" во фракции "Слуга народа".

Напомним, Александр Корниенко ранее рассказал "Стране", что в "Слуге народа" на заседании фракции потребуют объяснений от нардепа Шевченко за его визит к Лукашенко.

Также мы писали о том, что, по его словам, в "Слуге народа" разберутся и с вечеринкой Тищенко во время локдауна.