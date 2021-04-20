В Украине более 67% недовольны тем, как идут дела в нашей стране. При этом 40,4% украинцев считают невозможным терпеть нынешнее положение.

Об этом свидетельствуют данные компании Socis, занимающейся социально-политическими и маркетинговыми исследованиями.

Социологи с 8 по 12 апреля опросили 2 000 респондентов от 18 лет и старше, которые проживают во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольных Киеву частей Донбасса.

Выяснилось, что почти 44% украинцев считают, что в нашей стране "жить тяжело, но терпеть можно". Около 41% ответили, что невозможно терпеть нынешнее положение Украине. Всего 14,1 считают, что все не так плохо и жить можно. Еще 2,3% затруднились с ответом.

При этом 67,1% считают, что в целом дела в Украине идут в неправильном направлении. И только 17,4% населения довольны тем, как развивается страна. 15,6% респондентов не определились с ответом или отказались отвечать на вопросы.

Напомним, по данным опроса в конце декабря 2020 года, 71% украинцев считали, что страна движется не туда. Почти половина граждан ждали ухудшения ситуации.

Также мы сообщали, что украинцы назвали топ главных проблем страны. Война на Донбассе и безработица оказались выше коронавируса.