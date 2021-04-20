Генеральный директор американской компании по производству электромобилей Tesla Илон Макс прокомментировал аварию электрокара, в которой погибли два человека.

Он заявил, что на Tesla, который разбился в Техасе, не был включен автопилот, добавив, что машина к тому же не была оснащена функцией полного автономного управления.

Об этом предприниматель написал в Twitter.

"Восстановленные журналы данных показывают, что автопилот не был включен, и этот автомобиль не покупал FSD. Более того, для стандартного автопилота требовалось включить полосу движения, чего на этой улице не было", - написал Илон Маск.

Напомним, авария произошла в субботу, 17 апреля. Газета The Wall Street Journal сообщала, сам автомобиль работал в режиме автопилота. По данным издания, электромобиль на высокой скорости врезался в дерево, не вписавшись в поворот, и загорелся на участке дороги севернее Хьюстона (штат Техас). По информации правоохранителей, одна из жертв ехала на переднем пассажирском сиденье, вторая - сзади.

Ранее мы рассказывали, что Tesla выпустит бюджетный электромобиль к 2022 году.

Также сообщали, как в Канаде Tesla на автопилоте пыталась скрыться от полиции, пока водитель спал.