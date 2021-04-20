Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что не сдерживается в критике, когда лично общается с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом она рассказала в ходе сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Что касается Путина, то скажу своими словами, что когда речь идет о критике, я не сдерживаюсь, говорю при личном общении, это мой стиль с этим феноменом", - сказала канцлер Германии.

Она добавила, что "согласна не со всем, что происходит в России", учитывая права человека, в частности в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Меркель признала, что в России существуют "очень много конфликтов", которые затрудняют отношения.

В то же время канцер считает, что при любых условиях нужно оставаться в диалоге.

При этом Меркель не стала отвечать на вопрос украинского депутата от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко, считает ли она Путина "убийцей", как того недавно назвал президент США Джо Байден.

Напомним, недавно Меркель заявила, что сегодня на Донбассе и в аннексированном Крыму складывается "более чем тревожная" ситуация на фоне скопления возле украинских границ российских войск.

Канцлер Германии вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном ранее призвали Россию вывести войска из приграничных с Украиной регионов.