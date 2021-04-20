Bellingcat планирует выпустить расследование о срыве масштабной спецоперации по задержанию в Беларуси бойцов российской ЧВК "Вагнер" в начале мая. Это будет текстовый материал, фильм планируют опубликовать позже.

Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил журналист группы Bellingcat Христо Грозев.

"Мы решили все-таки выпустить текстовое расследование раньше, чтобы не ждать окончательный фильм. Надеемся, что в первой декаде мая оно выйдет, именно по операции украинской спецслужбы, которая смогла выманить вагнеровцев", – сказал Грозев.

По его словам, расследователи не ставили перед собой цель рассказать о руководстве Украины и его роли в этой операции.

"Конечно, задаются вопросы, почему операция была остановлена в конце, но наша цель – не найти мнимых или реальных предателей. Это будет на потом, скорее всего, не для нас будет задача. Наш фильм именно о том, как проводилась эта операция, – как она произошла, как готовилась, была ли она вообще (потому что это ставится под сомнение) и что было бы, если бы она закончилась по плану", – заявил журналист.

Напомним, ранее украинский журналист Дмитрий Гордон анонсировал появление этого расследования в марте и в начале апреля, но в итоге этого не произошло.

Также мы писали о том, что в начале марта рсследователь из Bellingcat Христо Грозев приезжал в Киев для съемок фильма о "вагнеровцах".