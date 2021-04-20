Президент Республики Чад Идрис Деби, который бессменно управляет страной с 1990 года, в очередной раз победил на выборах. Одержав победу, он приехал праздновать победу над повстанцами, но погиб от ранений, полученных при столкновении.

Об этом сообщает Тhe Аfrica Report.

Президентские выборы в республике прошли 11 апреля, по данным местного ЦИК 79,32% избирателей проголосовали за 68-летнего Идриса Деби, который бессменно управляет государством с 1990 года. Таким образом, его избрали на шестой срок. В мае 2018 года в Чаде была проведена конституционная реформа, которая в частности усилила президентские полномочия.

Ожидалось, что Деби произнесет победную речь после получения предварительных результатов, но вместо этого он решил посетить чадских солдат на передовой. Как говорится в одном из заявлений, солдаты подверглись нападению со стороны боевиков. Их заявленная цель состояла в том, чтобы избавить страну от 31-летнего правления Деби.

Согласно информации источника "РИА Новости" Идрис Деби приезжал на фронт, чтобы отпраздновать победу над повстанцами.

Республика Чад - небогатая республика между Нигером и Суданом в Центральной Африке. При этом государство является одним из ключевых участников борьбы с джихадистами в этой части мира.

По информации французских СМИ, Франция, которая возглавляет усилия по борьбе с боевиками в Сахеле, уже два раза помогала Деби оставаться на посту президента, когда повстанцы пытались его сместить.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о подготовке его убийства, которое планировали спецслужбы США.

Также мы писали, что США ввели санкции против ключевых белорусских экспортеров после заявлений о подготовке покушения на Лукашенко.