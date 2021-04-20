В Кремле заявили, что не располагают информацией о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится во владимирской колонии, и не собираются комментировать ситуацию вокруг него.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает "РИА Новости".

Отвечая на призыв Парламентской ассамблеи Совета Европы освободить Навального, Песков заявил, что в Кремле ситуацию комментировать не собираются.

"Мы больше не имеем возможности комментировать вообще вот эту ситуацию, этого гражданина, этого осужденного. И не будем этого делать. Потому что мы не располагаем информацией, мы ее не получаем", - сказал Песков.

По его мнению, все вопросы о состоянии здоровья Алексея Навального должны адресоваться во ФСИН РФ.

"Если существуют какие-то жалобы или какие-то сомнения на счет соблюдения законности - в прокуратуру, которая именно занимается обеспечением законности, в том числе в рамках ФСИН", - заявил Песков.

В свою очередь глава Совета по правам человека РФ Валерий Фадеев заявил, что не планирует посещать Алексея Навального в колонии в связи с состоянием его здоровья, пишет "Интерфакс".

"Совершенно не планирую... Ну приеду я, например, увижу нездорового, отощавшего человека, и что? Это пахнет дешевым пиаром. Мы и так представляем, что там происходит", - сказал Фадеев.

Глава СПЧ РФ считает естественным ухудшение здоровья Навального на фоне голодания.

"Я сейчас говорю как обыватель, не как врач: если состояние здоровья его ухудшилось от того, что он не ест, то что скажет врач? Надо есть", - заявил Фадеев.

Напомним, на прошлой неделе врачи Навального заявляют об угрозе остановки его сердца.

Также мы писали о том, что медики решили перевести голодающего Навального в стационар больницы для осужденных.

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