В Кремле отказались комментировать состояние здоровья Навального, а в СПЧ РФ ему посоветовали хорошо есть
В Кремле заявили, что не располагают информацией о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится во владимирской колонии, и не собираются комментировать ситуацию вокруг него.
Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает "РИА Новости".
Отвечая на призыв Парламентской ассамблеи Совета Европы освободить Навального, Песков заявил, что в Кремле ситуацию комментировать не собираются.
"Мы больше не имеем возможности комментировать вообще вот эту ситуацию, этого гражданина, этого осужденного. И не будем этого делать. Потому что мы не располагаем информацией, мы ее не получаем", - сказал Песков.
По его мнению, все вопросы о состоянии здоровья Алексея Навального должны адресоваться во ФСИН РФ.
"Если существуют какие-то жалобы или какие-то сомнения на счет соблюдения законности - в прокуратуру, которая именно занимается обеспечением законности, в том числе в рамках ФСИН", - заявил Песков.
В свою очередь глава Совета по правам человека РФ Валерий Фадеев заявил, что не планирует посещать Алексея Навального в колонии в связи с состоянием его здоровья, пишет "Интерфакс".
"Совершенно не планирую... Ну приеду я, например, увижу нездорового, отощавшего человека, и что? Это пахнет дешевым пиаром. Мы и так представляем, что там происходит", - сказал Фадеев.
Глава СПЧ РФ считает естественным ухудшение здоровья Навального на фоне голодания.
"Я сейчас говорю как обыватель, не как врач: если состояние здоровья его ухудшилось от того, что он не ест, то что скажет врач? Надо есть", - заявил Фадеев.
Напомним, на прошлой неделе врачи Навального заявляют об угрозе остановки его сердца.
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