Ограничения "красной" зоны действуют в регионе с конца февраля. Фото: Страна

Черновицкая область готовится выйти из "красной" зоны адаптивного карантина, ограничения которой действуют в регионе еще с 27 февраля.

Об этом во вторник, 20 апреля, сообщил верифицированный Минздравом телеграм-канал "Коронавірус_інфо".

"Черновицкая область уже третья после Ивано-Франковской и Закарпатской, которая вскоре выйдет из "красной" зоны карантина из-за значительного снижения эпидопасности распространения Covid-19", - говорится в сообщении.

Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации также выявлено и во Львовской области, заявили авторы публикации.

На данный момент "красная" зона карантина действует в 13 регионах Украины:

  • Киев;
  • Житомирская область;
  • Запорожская область;
  • Киевская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Полтавская область;
  • Сумская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

В условиях "оранжевого" уровня ограничений на данный момент живут 9 областей:

  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Кировоградская область;
  • Луганская область;
  • Ровненская область;
  • Тернопольская область;
  • Черкасская область.

"Желтыми" остаются 3 области:

  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Херсонская область. 

Черновицкая область готовится покинуть "красную" зону карантина. Она пребывает там уже почти 2 месяца. Карта

Черновицкая область готовится покинуть "красную" зону карантина. Скриншот

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