Черновицкая область готовится покинуть "красную" зону карантина. Она пребывает там уже почти 2 месяца
Черновицкая область готовится выйти из "красной" зоны адаптивного карантина, ограничения которой действуют в регионе еще с 27 февраля.
Об этом во вторник, 20 апреля, сообщил верифицированный Минздравом телеграм-канал "Коронавірус_інфо".
"Черновицкая область уже третья после Ивано-Франковской и Закарпатской, которая вскоре выйдет из "красной" зоны карантина из-за значительного снижения эпидопасности распространения Covid-19", - говорится в сообщении.
Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации также выявлено и во Львовской области, заявили авторы публикации.
На данный момент "красная" зона карантина действует в 13 регионах Украины:
- Киев;
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
В условиях "оранжевого" уровня ограничений на данный момент живут 9 областей:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Кировоградская область;
- Луганская область;
- Ровненская область;
- Тернопольская область;
- Черкасская область.
"Желтыми" остаются 3 области:
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Херсонская область.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. Самая сложная ситуация, по его словам, наблюдается в Киеве, Киевской, Одесской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях.
За прошедшие сутки в стране было выявлено 8 940 случаев коронавируса, скончались еще 367 пациентов.