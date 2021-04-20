Черновицкая область готовится выйти из "красной" зоны адаптивного карантина, ограничения которой действуют в регионе еще с 27 февраля.

Об этом во вторник, 20 апреля, сообщил верифицированный Минздравом телеграм-канал "Коронавірус_інфо".

"Черновицкая область уже третья после Ивано-Франковской и Закарпатской, которая вскоре выйдет из "красной" зоны карантина из-за значительного снижения эпидопасности распространения Covid-19", - говорится в сообщении.

Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации также выявлено и во Львовской области, заявили авторы публикации.

На данный момент "красная" зона карантина действует в 13 регионах Украины:

Киев;

Житомирская область;

Запорожская область;

Киевская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

В условиях "оранжевого" уровня ограничений на данный момент живут 9 областей:

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Кировоградская область;

Луганская область;

Ровненская область;

Тернопольская область;

Черкасская область.

"Желтыми" остаются 3 области:

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Херсонская область.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. Самая сложная ситуация, по его словам, наблюдается в Киеве, Киевской, Одесской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях.

За прошедшие сутки в стране было выявлено 8 940 случаев коронавируса, скончались еще 367 пациентов.