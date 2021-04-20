Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения со стороны Чехии в причастности российских граждан в организации взрыва в 2014 году на складе боеприпасов в Врбетице являются возмутительными и безосновательными.

Слова Пескова приводит РИА "Новости" во вторник, 20 апреля.

"Нет, подобные совершенно абсурдные обвинения не являются поводом для какого-то анализа", - сказал Песков, добавив, что проверять информацию о пересечении границы двумя российскими разведчиками Александром Петровым и Русланом Бошировым власти не планируют.

Кроме того Песков заявил, что в Кремле считают поведение Праги разрушительным для двусторонних отношений.

Отметим, что ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии "маразматическим парадом". По ее словам, что за действиями властей Чехии против России стоит США. Спикер Кремля согласился с ней.

"Абсолютно правильные формулировки звучат из министерства иностранных дел. Потому что это решение и эти голословные, безосновательные обвинения наших чешских оппонентов, конечно, возмутительны. И они не поддаются ни понимаю, ни анализу", - сказал он.

Напомним, 17 апреля стало известно, что из Праги высылают 18 российских дипломатов посольства РФ по подозрению в связях с разведкой России. Одновременно республика объявила в розыск двух российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова - их подозревают в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице.

Накануне стало известно, что ненеральный прокурор Чехии Павел Земан подтвердил, что подозреваемые в организации взрыва на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году причастны к "делу Скрипалей".