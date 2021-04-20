Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что идея Киева о переносе из Минска переговоров по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы является "политической вакханалией". Впрочем, по его словам, Беларусь не против этого, "если Украине это выгодно и пойдет на пользу".

Об этом Лукашенко заявил в ходе встречи с нардепом от "Слуги народа" Евгением Шевченко, сообщает БелТА.

"Слушайте, вы считаете, что работа Трехсторонней группы - это подарок Лукашенко? Да нет. Тогда попросил президент Порошенко, Путин, все согласились, что да, в Минске. Это близко, политически это выгодно... Говорят, в другое место желание перенести. Ну, по крайней мере, руководство и Кравчук (постоянный представитель Украины в ТКГ - Ред.). Да ради бога. Если Украине это выгодно и пойдет на пользу, мы будем только приветствовать", - сказал Лукашенко.

Несмотря на это, Лукашенко считает эту идею "политической вакханалией", которая может затянуть или разрушить переговорный процесс .

"Зачем это делать? Это чисто политическая вакханалия. Но, поверьте, мы особо не паримся по этому поводу. Просто жаль Украину, что этот процесс может затянуться или вообще разрушиться. Этого делать не нужно", - заявил Лукашенко.

Напомним, о том, что Украина больше не будет вести переговоры по Донбассу в Минске, так как Беларусь "находится в сфере влияния России", в начале апреля заявил Кравчук. После этого он предложил перенести переговоры по Донбассу в Польшу, куда не смогут приехать представители "ЛДНР".

В Москве объявили, что подобная идея украинской стороны является глупостью.

Также мы писали о том, что советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что после карантина переговоры по Донбассу из Минска переносить все же не будут.