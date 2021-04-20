Виталий Рудзько, который избил и пытался изнасиловать журналистку "Интера" Анастасию Луговую в поезде Мариуполь - Киев, скончался 13 апреля. Об этом "Стране" сообщила потерпевшая Анастасия Луговая.

Последнее судебное заседание, назначенное на 14 апреля, перенеслось в связи со смертью обвиняемого.

Точная причина смерти Виталия Рудзько пока неизвестна. Но, по предварительным данным, он скончался от рака мозга.

"Нам сообщили, что Рудзько умер 13 апреля. Неизвестно, что произошло. Ни свидетельства о смерти, никаких доказательств не получили. Но следователь по базе СИЗО посмотрел - Рудзько действительно числится умершим. Предварительная причина смерти - рак мозга. Но это еще подтверждается. Умер он в реанимации, в какой больнице - неизвестно. Прошла уже неделя, но документов еще нет, они готовятся. Непонятно, почему так долго", - комментирует "Стране" Анастасия Луговая.

Она также рассказала, что чувствует в связи со смертью человека, который напал на нее, избил и пытался изнасиловать на глазах у ее малолетнего сына.

"Не буду слишком эмоциональной, но хочу сказать, что страх, в котором я жила все это время, переживала, что будет, когда Рудзько выйдет, найдет ли он меня, как дальше жить… Так вот - этот страх умер вместе с ним", - комментирует Анастасия Луговая.

Следующее судебное заседание должно состояться 19 мая. Потерпевшая рассказала "Стране", что планирует делать дальше. Ведь судится Луговая не только с Рудзько, но и с "Укрзализныцей", которая, по ее мнению, также должна нести ответственность за нападение на журналистку.

"19 мая должен быть суд. У нас иск "2 в 1" - и на "Укрзализныцю", и на Рудзько. Теперь дело закроют по причине смерти обвиняемого, и автоматически закроется и дело против УЗ. Но если УЗ признает свою вину, то 19 мая может быть уже последнее судебное заседание по этому делу. Если же УЗ вину не признает, мы будем подавать повторный гражданский иск на "УЗ". У нас еще много вопросов к целой системе, которая не способна обеспечить безопасность пассажиров в поездах", - отметила Анастасия Луговая.

Напомним, в ночь с 30 на 31 июля в поезде Мариуполь – Киев трижды судимый уроженец Запорожья Виталий Рудзько избил Луговую и попытался изнасиловать на глазах у сына. Проводники УЗ просили девушку не вызывать полицию и предлагали деньги за молчание.

Также мы писали, что на первом же судебном заседании Рудзько попросил у Анастасии Луговой, на которую напал, прощения, а в качестве компенсации за нанесенный ущерб предложил оплатить ей поездку в Египет.