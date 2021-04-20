После того как Болгария в связи со шпионским скандалом выдворила российских дипломатов из страны, РФ в качестве ответной меры объявила двух сотрудников дипломатического представительства Болгарии в Москве персонами нон грата.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России во вторник, 20 апреля.

Речь идет о первом секретаре консульской службы посольства Болгарии в России Николае Панайотове и первом секретаре службы по торгово-экономическим вопросам Чавдаре Христозове.

В МИД РФ добавили, что этим сотрудникам необходимо покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов.

Напомним, в марте во время операции в столице страны Софии задержали несколько подозреваемых в шпионаже в пользу России. Среди них были действующие и бывшие сотрудники разведки и Минобороны. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что страна готовится объявить персонами нон грата российских дипломатов.

Ранее мы рассказывали, что из Праги высылают 18 российских дипломатов посольства РФ по подозрению в связях с разведкой России. Одновременно республика объявила в розыск двух российских разведчиков. В ответ на это РФ объявила 20 чешских дипломатов персонами нон грата.