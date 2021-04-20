Служба безопасности Украины, которая вчера объявила о проведении масштабных антитеррористических учениях в большинстве регионах страны, привела своих сотрудников в режим повышенной готовности во всех областях.

Об этом со ссылкой на спикера спецслужбы Артема Дехтяренко сообщает "РБК-Украина".

"Сотрудники СБУ во всех областях, а не только в приграничных, переведены в режим повышенной готовности. Усилена контрразведывательная и оперативно-розыскная составляющие деятельности Службы", - заявил Дехтяренко.

По его словам, СБУ уже проводит или вскоре приступит к проведению масштабных антитеррористических учениях в большинстве регионах Украины.

Напомним, что на прошлой неделе учения СБУ проходили в приграничных регионах: Сумской и Харьковской областях.

Также мы писали о том, что в ходе учений в Херсонской области сотрудники спецслужбы тренировались защищать админграницу с Крымом.