Сегодня, в 12:00 по московскому (и киевскому) времени, Владимир Путин начинает читать ежегодное послание Федеральному собранию.

По данным Кремля, документ будет с постковидным уклоном: как Россия борется не только с коронавирусом, но и с его последствия для экономики. В свете грядущих выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре, ожидается внедрение поддержки для разных категорий граждан.

Известно и то, что говорить президент России будет об инфраструктуре и технологическом развитии РФ. Журналисты и эксперты называют другие темы, среди которых Украина, отдельно "ЛДНР", взаимоотношения с Западом. Не исключают комментаторы и блок, связанный с обороной. Подробнее - в нашем материале.

"Страна" публикует главные зявления Владимира Путина. Этот материал обновляется в текстовом формате под плеером с прямой видеотрансляцией. Она запустится ровно в полдень.

Послание Путина 2021 - прямая трансляция