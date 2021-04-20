Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко, который 20 апреля в Беларуси встретился с Александром Лукашенко, заявил, что докладывал руководству фракции о своей поездке. Также, по его словам, он не держится за фракцию и не боится исключения из нее.

Об этом Евгений Шевченко заявил в эфире телеканала "Наш".

"Я руководству фракции докладывал, что я поеду в Минск на встречу с президентом Лукашенко. А там я не знаю - докладывали ли они дальше на Банковую или в МИД... Я считаю, что взаимоотношения с Беларусью, с Казахстаном нам необходимо поддерживать, потому что это связи экономические, дружеские, между людьми. Когда у нас отношения ухудшаются, страдают прежде всего простые люди", - сказал Шевченко.

По его словам, с Лукашенко он говорил о том, "как наладить отношения и что Лукашенко и вся Беларусь настроены очень позитивно на Украину".

"Обид никаких нет (у Беларуси на Украину - Ред.)... Это была ознакомительная, душевная беседа", - сказал нардеп.

По словам Шевченко его поездка не нарушала закон "О статусе народного депутата", в котором прописано, что нардеп имеет право на отношения с представителями других государств в рамках своих полномочий.

"Я не нарушаю своих полномочий - не лезу в дела президента, его политику, но экономическая дипломатия - это мой уровень. Меня интересует развитие промышленности, торговых отношений... Здесь свое субъективное мнение по поводу того, что "зрада", пусть все оставят при себе", - заявил Шевченко.

Также нардеп сказал, что не боится, что за его встречу с Александром Лушканеко он может быть исключен из фракции "слуг".

"Я всегда заявлял, что если фракция примет решение меня исключить, то это проблема фракции, а не моя. Я не держусь за фракцию", - сказал Евгений Шевченко.

Напомним, на встрече с нардепом Шевченко Лукашенко заявил, что "есть еще в Украине люди, которые уважают Беларусь".

А в руководстве фракции "Слуги народа" сообщили, что поездка в Минск была частной инициативой Шевченко, которая нарушает порядок реализации внешней политики Украины. По словам Александра Корниенко, Шевченко должен будет дать объяснения на заседании фракции.