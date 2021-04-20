Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газ из российского трубопровода "Северного потока 2", который планируют достроить уже этим летом, ничем не хуже другого российского сырья.

Об этом она сказала в ходе пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во вторник, 20 апреля.

"Я хочу указать на то, что газ из "Северного потока-2", который пока не идет, не хуже газа из "Северного потока-1" или того газа, который поступает из России через Турцию", - заявила она, добавив, что, по ее мнению в этом вопросе "есть конфликт, который гораздо шире".

Меркель добавила, что противоречия по поводу "Северного потока-2" - это "политическая борьба". Также она добавила, что нужно вырабатывать единую европейскую позицию.

Напомним, во время выступления Меркель также заявила о важности сохранения транзита российского газа через Украину после запуска российского газопровода "Северный поток-2".

Также мы рассказывали, что в Германии не собираются останавливать строительство "Северного потока-2".