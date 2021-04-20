Меркель считает, что газ из "Северного потока-2" не хуже другого российского газа. Видео
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газ из российского трубопровода "Северного потока 2", который планируют достроить уже этим летом, ничем не хуже другого российского сырья.
Об этом она сказала в ходе пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во вторник, 20 апреля.
"Я хочу указать на то, что газ из "Северного потока-2", который пока не идет, не хуже газа из "Северного потока-1" или того газа, который поступает из России через Турцию", - заявила она, добавив, что, по ее мнению в этом вопросе "есть конфликт, который гораздо шире".
Меркель добавила, что противоречия по поводу "Северного потока-2" - это "политическая борьба". Также она добавила, что нужно вырабатывать единую европейскую позицию.
Напомним, во время выступления Меркель также заявила о важности сохранения транзита российского газа через Украину после запуска российского газопровода "Северный поток-2".
Также мы рассказывали, что в Германии не собираются останавливать строительство "Северного потока-2".