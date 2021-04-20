В Швеции медики вынуждены выбрасывать невостребованные дозы вакцины AstraZeneca, которую связывают с опасными побочными эффектами. Увеличилось число случаев, когда граждане Швеции отказываются прививаться этим препаратом. Об этом пишет Еxpressen.

По данным шведского издания, после появления сигналов о побочных эффектах вакцина Astra Zeneca была отклонена пациентами в ряде медицинских центров в нескольких частях страны. В частности, в Стокгольме и в Гётеборге люди отказались от предназначенных им доз.

Пациенты требуют, чтобы им предоставляли вакцины на выбор, но если в наличии только AstraZeneca, то зачастую люди ведут себя некорректно и от этого, бывает, страдает медперсонал.

"Есть, к сожалению, достаточное количество людей, которые очень неприятно ведут себя по отношению к обслуживающему персоналу и даже угрожают", - сказал Роджер Ларссон, главный врач региона Даларна.

По словам, главы департамента здравоохранения и медицинского обслуживания муниципалитетов и регионов Швеции Эммы Спак, что проблема людей, отказывающихся от Astra Zeneca, распространяется по всей стране.

Ранее "Страна" писала о том, что Европа в 2022 году откажется от вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson.

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