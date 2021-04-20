"Покиньте помещение". Нардепа Гончаренко лишили слова в ПАСЕ после демонстрации флага Украины. Видео
Во вторник, 20 апреля, народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко во время выступления на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) достал простреленный на Донбассе флаг Украины, после чего ему выключили микрофон и лишили слова.
Весенняя сессия ПАСЕ транслировалась в прямом эфире
Алексей Гончаренко во время выступления сказал, что взял с собой флаг Украины, который был прострелен в зоне конфликта, где "мы боремся за свободу". Нардеп развернул флаг и начал призывать на него посмотреть.
Сразу после этого президент ПАСЕ Хендрик Дамс сделал ему замечание и попросил прекратить, однако Гончаренко продолжал говорить речь с флагом в руках.
"Я прошу вас прекратить... Это просто невероятно!", - сказал президент.
После этого Гончаренко, который не реагировал на замечания, выключили микрофон. Однако, когда Дамс просил его остановиться, он продолжал говорить и перебивать его уже без микрофона.
"Я попрошу вас остановиться, не заставляйте меня просить вас покинуть помещение. Достаточно. Могу я вас попросить, мистер Гончаренко, выйти из помещения?.. У вас больше нет слова, у вас больше нет слова, пожалуйста, присядьте или покиньте помещение...Это последний раз, когда вы устаиваете подобный инцидент во время моего президентства...это не первый раз, когда вы выступаете таким неприемлемым образом. Переходим к следующему спикеру", - сказал глава ПАСЕ.
"Я показал флаг Украины с дырками от российских пуль. Флаг бойца, который воевал на Донбассе. И после этого президент ПАСЕ остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями! Госпожа Меркель во время своего выступления сегодня напоминала, что ПАСЕ - это "совесть Европы". За сколько же русских серебряников продали эту совесть?", - написал Гончаренко после инцидента.
Напомним, во время весенней сессии ПАСЕ канцлер Германии Ангела Меркель оценила ситуацию на востоке Украины и в Крыму как "более чем тревожную".
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