Во вторник, 20 апреля, народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко во время выступления на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) достал простреленный на Донбассе флаг Украины, после чего ему выключили микрофон и лишили слова.

Весенняя сессия ПАСЕ транслировалась в прямом эфире

Алексей Гончаренко во время выступления сказал, что взял с собой флаг Украины, который был прострелен в зоне конфликта, где "мы боремся за свободу". Нардеп развернул флаг и начал призывать на него посмотреть.

Сразу после этого президент ПАСЕ Хендрик Дамс сделал ему замечание и попросил прекратить, однако Гончаренко продолжал говорить речь с флагом в руках.

"Я прошу вас прекратить... Это просто невероятно!", - сказал президент.

После этого Гончаренко, который не реагировал на замечания, выключили микрофон. Однако, когда Дамс просил его остановиться, он продолжал говорить и перебивать его уже без микрофона.

"Я попрошу вас остановиться, не заставляйте меня просить вас покинуть помещение. Достаточно. Могу я вас попросить, мистер Гончаренко, выйти из помещения?.. У вас больше нет слова, у вас больше нет слова, пожалуйста, присядьте или покиньте помещение...Это последний раз, когда вы устаиваете подобный инцидент во время моего президентства...это не первый раз, когда вы выступаете таким неприемлемым образом. Переходим к следующему спикеру", - сказал глава ПАСЕ.

"Я показал флаг Украины с дырками от российских пуль. Флаг бойца, который воевал на Донбассе. И после этого президент ПАСЕ остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями! Госпожа Меркель во время своего выступления сегодня напоминала, что ПАСЕ - это "совесть Европы". За сколько же русских серебряников продали эту совесть?", - написал Гончаренко после инцидента.

Напомним, во время весенней сессии ПАСЕ канцлер Германии Ангела Меркель оценила ситуацию на востоке Украины и в Крыму как "более чем тревожную".

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